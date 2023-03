Istat: Capone (Usl), riformare Centri per impiego e politiche attive del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "I dati Istat sull'occupazione nel mese di febbraio 2023 sono un segnale incoraggiante che tuttavia non deve indurre ad abbassare la guardia. Il tasso di occupazione sale al 60,8 per cento mentre la disoccupazione resta all'8 per cento. La crescita occupazionale rispetto a febbraio 2022 è pari a +352 mila unità. Preoccupa, peraltro, il tasso di inattività stabile al 33,8 per cento. È necessaria una riforma complessiva dei centri per l'impiego puntando, al contempo, su un reddito di responsabilità che faciliti il matching tra domanda e offerta di lavoro con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Occorre investire su politiche attive del lavoro fondate su programmi di formazione e riqualificazione professionale al fine di incentivare le assunzioni e rilanciare l'occupazione". Lo dichiara Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito ai dati Istat sull'occupazione nel mese di febbraio.(Rin)