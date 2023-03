© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: “Global Times”, una “situazione difficile” attende Tsai al ritorno dagli Usa - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, troverà una “situazione difficile” al suo rientro dagli Stati Uniti, date le “contromisure” da parte della Cina e la crescente opposizione di coloro che non sostengono l’indipendenza dell’isola. È quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi sul “Global Times”, che rinnova la condanna di Pechino in merito alle soste che Tsai effettuerà negli Usa nell’ambito di un più ampio tour in America Centrale. L’editoriale accusa la “leader regionale” di voler perseguire l’autonomia dell’isola dalla Cina con il sostegno di Washington, mettendo in guardia contro “la vendita dell’isola agli Stati Uniti”. Pechino si oppone ad un eventuale colloquio tra Tsai e il presidente della Camera dei rappresentanti Kevin McCarthy, riservandosi il diritto di “intraprendere risolute contromisure. La forma e il grado del contrattacco dipenderanno dalle specifiche circostanze”, conclude l’editoriale. (segue) (Res)