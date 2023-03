© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: Usa condannano scioglimento della Lega nazionale per la democrazia - Gli Stati Uniti hanno condannato la decisione della giunta del Myanmar di sciogliere la Lega nazionale per la democrazia (Lnd), il partito della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi deposta dal golpe militare di febbraio 2021. "Condanniamo con forza la decisione del regime militare birmano di abolire 40 partiti politici, inclusa la Lega nazionale per la democrazia", ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel. "Qualsiasi elezione senza la partecipazione di tutte le parti (...) non potrebbe essere e non sarà considerata libera ed equa e, data la vasta opposizione al governo militare, la spinta unilaterale del regime verso le elezioni causerà un probabile aumento dell'instabilità", ha detto il portavoce. (segue) (Res)