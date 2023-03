Rifiuti: Milani (Fd'I), Gualtieri dribbla su posizione Schlein su termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "ci dice che il termovalorizzatore sarà pronto per il 2026 ma su ciò che ne pensa la neo segretaria del Pd Elly Schlein dribbla con una semplice battuta 'da lei nessuna freddezza'. Peccato che sappiamo non sia cosi, dal momento che le posizioni tra Gualtieri e Schlein sono diametralmente opposte". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "A dire del sindaco - aggiunge il deputato - ci sono stati confronti e dibattiti e ci saranno incontri ma ad oggi non c'è ancora una linea ufficiale della segreteria dem sul termovalorizzatore sul quale c'è una evidente crepa nel Pd. Attendiamo risposte precise visto che nella Capitale tutto va al rallentatore, compresi i progetti per la città dei 15 minuti del sindaco le cui linee guida sono state annunciate nel dicembre 2021 e ripresentate ieri. Senza contare che il commissario di governo delle infrastrutture di mobilità, Lucia Conti, ha già confermato che le opere (tram e metro) non saranno completate per il Giubileo. Gualtieri arranca e con lui tutta Roma", conclude Milani.(Com)