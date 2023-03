Russia-India: Mosca, imprese indiane interessate ad attività di aziende che lasciano nostro mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese dell'India sono interessate alle attività delle imprese occidentali che lasciano il mercato russo. E' quanto affermato dal ministro per lo Sviluppo dell'Estremo Oriente e dell'Artico della Russia, Aleksej Chekunkov. "Abbiamo convenuto che, in condizioni di aperta concorrenza (...) inviteremo le aziende indiane a partecipare a processi competitivi nel caso in cui mostrino interesse per determinati beni dei gruppi occidentali che stanno attualmente lasciando la Russia", ha affermato il ministro in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo Chekunkov, si tratta di "diverse grandi aziende che parlavano di investimenti da miliardi di dollari". (Rum)