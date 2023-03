Imprese: Cnh Industrial acquisisce Hemisphere Gnss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato un accordo per l'acquisizione di Hemisphere Gnss (Hemisphere), leader globale nella tecnologia di posizionamento satellitare ad alte prestazioni, attualmente di proprietà di Unistrong, società costituita nella Repubblica Popolare Cinese. L'acquisizione è un passo fondamentale nello sviluppo delle nostre soluzioni automatizzate e autonome per i segmenti Agriculture e Construction. Le competenze acquisite si integreranno con le capacità del nostro brand Raven per garantirci il pieno controllo delle tecnologie di precisione e navigazione. "Questa operazione valorizza il nostro portafoglio tecnologico per l'automazione e l'autonomia e amplia il nostro pool di talenti", spiega Marc Kermisch, Chief Digital & Information Officer di Cnh Industrial. "Disporre delle competenze di Hemisphere all'interno dell'azienda ci permetterà di sviluppare e adattare la nostra tecnologia di precisione più rapidamente, fornendo ai nostri clienti soluzioni immediate per aumentare la produttività. Il risultato a lungo termine sarà una maggiore competitività e flessibilità della nostra offerta nei segmenti Agriculture e Construction." (segue) (Com)