Imprese: Cnh Industrial acquisisce Hemisphere Gnss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le soluzioni Gnss (Global Navigation Satellite System) proprietarie di Hemisphere garantiscono precisione millimetrica per il settore agricolo, per quello delle costruzioni, nell'industria mineraria e nell'industria marittima. L'azienda progetta sistemi elettronici e soluzioni software ed è specializzata in chip di circuiti integrati specifici per le applicazioni (Asic), circuiti stampati, elaborazione del segnale a radiofrequenza, algoritmi di navigazione e sistemi di correzione basati su satellite. Hemisphere continuerà ad operare come azienda autonoma tramite le proprie filiali negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Le competenze e la rete dell'azienda saranno integrate nei prodotti e nei servizi dei brand di Cnh Industrial per offrire ai clienti un'esperienza d'uso ancora migliore sul campo e in cantiere. "Il nostro team è entusiasta all'idea di condividere risorse e talenti con Cnh Industrial. Questo permetterà il consolidamento della nostra tecnologia e lo sviluppo prodotto delle soluzioni Gnss per l'agricoltura, il movimento terra e il marittimo nei mercati chiave e di integrare la nostra tecnologia nelle macchine di prim'ordine di Cnh Industrial", ha commentato Farlin Halsey, President e Ceo di Hemisphere Gnss. Il corrispettivo dell'acquisizione è determinato in via preliminare in 175 milioni di dollari, al netto di liquidità e debito e salvo rettifiche. L'operazione sarà finanziata con la liquidità disponibile. La chiusura dell'acquisizione è attesa per il terzo trimestre 2023, una volta soddisfatte tutte le condizioni di chiusura necessarie, comprese le approvazioni degli azionisti di Unistrong, e tutte le approvazioni regolamentari obbligatorie, comprese quelle richieste dalle leggi e dalla normativa della Repubblica Popolare Cinese. (Com)