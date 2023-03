Sanità: Dalla Polonia al Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano per correggere una scoliosi definita inoperabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scoliosi gravissima che impatta fortemente sulla qualità di vita di un ragazzo polacco di 17 anni e che, se non trattata, gli avrebbe provocato gravi problemi respiratori. Un intervento difficile, ritenuto impossibile in Polonia, e un appello del giovane che non è caduto nel vuoto: a raccoglierlo è il dottor Pedro Berjano, Responsabile dell'Unità Operativa di GSpine4 dell'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato), che, con la sua équipe, ha operato con successo il diciassettenne. Il giovane Michal, all'età di 13 anni, aveva ricevuto la diagnosi di scoliosi e l'indicazione al trattamento, prima con busto e, successivamente, con un intervento di artrodesi vertebrale che consente la correzione della deformità, ma sacrificando parte della mobilità della colonna. Tuttavia, il paziente aveva deciso di non sottoporsi alle cure proposte, nella speranza, purtroppo vana, di arrestare la progressione della deformità mantenendo integra la mobilità della colonna. Continuando a trattare la sua scoliosi con esercizi, il risultato finale era stata la progressione della curva fino a una deformità molto grave, pari a 128 gradi (in generale, la chirurgia viene proposta per curve sopra i 50-60 gradi e si ritengono gravi le scoliosi sopra gli 80 gradi). A questo punto, il paziente, alla ricerca di un'opzione di trattamento che preservasse la mobilità della colonna, si era rivolto a diversi specialisti internazionali che avevano però ritenuto impossibile un intervento di questo tipo, che presentava già notevoli complessità tecniche in curve sotto gli 80 gradi. (segue) (Com)