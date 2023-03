Sanità: Dalla Polonia al Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano per correggere una scoliosi definita inoperabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il paziente è giunto in ospedale con un quadro di dolore dorsale e lombare frequente, oltre a un'evidente sofferenza emotiva. Presentava un tronco visibilmente deforme, con un gibbo molto evidente sotto la scapola. Oltre alle difficoltà psicologiche e relazionali, la condizione del paziente faceva presagire un incremento progressivo della curva anche nell'età adulta e la deformità della colonna avrebbe avuto un impatto sempre maggiore sulla cassa toracica, provocando una sofferenza degli organi interni", spiega il dottor Berjano. "L'intervento era, quindi, assolutamente necessario per ridurre la curva, arrestandone la progressione, e per permettere al ragazzo di avere un futuro più sereno". Durante l'intervento, della durata di 11 ore, il chirurgo ha sfruttato l'approccio anteriore alla colonna eseguendo una mini-toracotomia. Attraverso la piccola incisione, effettuata sul fianco, si è raggiunta la colonna vertebrale senza la necessità di tagliare e lesionare la muscolatura che la sostiene. Quindi, sono stati posizionati due ancoraggi con viti di titanio per ogni singola vertebra, nella parte della curva interessata dalla deformità. Gli ancoraggi sono stati poi collegati da corde flessibili in poliestere che permettono di conservare la mobilità del rachide, a differenza delle più utilizzate barre di titanio. La tensione opportunamente dosata delle corde, collocate nella convessità della curva, fa sì che le vertebre si avvicinino apportando così la correzione. (segue) (Com)