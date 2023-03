Sanità: Dalla Polonia al Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano per correggere una scoliosi definita inoperabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso di Michal ho applicato la tecnica MP-ASC (Motion-Preservation Anterior Scoliosis Correction), che si utilizza in soggetti che, desiderando mantenere la mobilità della colonna, hanno già raggiunto una maturità scheletrica oppure presentano curve sopra i 70 gradi. In situazioni così complesse è necessario utilizzare due ancoraggi per ogni vertebra, con due o quattro corde, per imprimere una forza di correzione maggiore. Talvolta si procede anche con un "release", ovvero si rilascia il legamento che mantiene contratta la colonna nella posizione deformata, per ottenere una maggiore flessibilità e quindi un risultato migliore" afferma il dottor Berjano. "Il mio paziente ha ottenuto una significativa riduzione della scoliosi dai 128 ai 70 gradi. In casi così gravi, la tecnica MP-ASC prevede un secondo tempo chirurgico, dopo qualche mese, di ritensionamento e ulteriore correzione della deformità per ottenere il risultato finale". "Ho avuto la fortuna di imparare dall'ideatore della tecnica MC-ASC, il dottor Darryl Antonacci, negli USA e successivamente l'abbiamo introdotta all'IRCCS Galeazzi-Sant'Ambrogio nel gennaio del 2019. Da allora, trattiamo regolarmente casi selezionati. È una procedura efficace nella correzione di deformità anche importanti, che trova la sua indicazione in pazienti che non desiderano ridurre la mobilità della colonna o nei quali tale riduzione di mobilità avrebbe ricadute funzionali negative", conclude il dottor Berjano. (Com)