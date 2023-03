Cina: von der Leyen, dobbiamo rivedere accordo su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo e la Cina sono cambiati negli ultimi tre anni, per questo "dobbiamo rivalutare l'Accordo comprensivo sugli investimenti (Cai)". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un intervento all'European policy center di Bruxelles. "Non vogliamo tagliare i legami economici, sociali, politici e scientifici. La Cina è un partner commerciale fondamentale: rappresenta il 9 per cento delle nostre esportazioni di beni e oltre il 20 per cento delle nostre importazioni di beni. Sebbene gli squilibri siano in aumento, la maggior parte dei nostri scambi di beni e servizi rimane reciprocamente vantaggiosa e non rischiosa", ha detto von der Leyen. "Ma le nostre relazioni sono squilibrate e sempre più influenzate dalle distorsioni create dal sistema capitalistico statale cinese. Dobbiamo quindi riequilibrare queste relazioni sulla base della trasparenza, della prevedibilità e della reciprocità e garantire che le nostre relazioni commerciali e di investimento promuovano la prosperità in Cina e nell'Ue", ha aggiunto. (segue) (Beb)