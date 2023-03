Cina: von der Leyen, dobbiamo rivedere accordo su investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Accordo comprensivo sugli investimenti (Cai), i cui negoziati si sono conclusi nel 2020, mirava a questo riequilibrio. Ma dobbiamo riconoscere che il mondo e la Cina sono cambiati negli ultimi tre anni e dobbiamo rivalutare il Cai alla luce della nostra più ampia strategia per la Cina", ha proseguito. "Sappiamo che ci sono aree in cui il commercio e gli investimenti rappresentano un rischio per la nostra sicurezza economica o nazionale, in particolare nel contesto dell'esplicita fusione dei settori militare e commerciale della Cina. Questo vale per alcune tecnologie sensibili, per i beni a duplice uso o anche per gli investimenti che comportano trasferimenti forzati di tecnologia o di conoscenze. Per questo motivo, dopo il de-risking diplomatico, il secondo filone della nostra futura strategia per la Cina deve essere il de-risking economico", ha concluso. (Beb)