Quirinale: Mattarella al Papa, auguri per un pieno e veloce ristabilimento

- "Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità e la sofferenza viene trasformata in solidarietà. Quindi, è il luogo migliore da cui, questa mattina, inviare gli auguri più intensi ed affettuosi a Papa Francesco, con l'augurio di un pieno ristabilimento in salute, velocemente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Osimo, in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro nazionale della lega del Filo d'oro. (Rin)