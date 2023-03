Libia-Russia: delegazione parlamentare incontra presidente commissione Esteri della Duma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni la Russia ha offerto appoggio all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale, Khalifa Haftar, e alla Camera dei rappresentanti con sede in Cirenaica, contro i due esecutivi riconosciuti dalle Nazioni Unite e appoggiati in particolare dalla Turchia che si sono avvicendati in dal 2015 a oggi rispettivamente il Governo di accordo nazionale (2015-2021) e il Governo di unità nazionale che attualmente governa la regione occidentale. Mosca ha sostenuto Haftar fin dal 2016 inviando mercenari del gruppo paramilitare Wagner, stabilendo basi militari e logistiche nel Paese. La Russia ha inviato in Libia anche alcuni potenti caccia Mig-29 presso la base Al Jufra, nella Libia centrale, operata dalle forze dello Lna e dalla Wagner. (Lit)