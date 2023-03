Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 10:30, Collegio Einaudi, via delle Rosine 3: l'assessora Nardelli è presente all'inaugurazione della Sezione MoleOre 14, Palazzo Nuovo, Via S Ottavio Aula 33: l'assessora Purchia porta i saluti istituzionali al convegno La Natura leopardiana: tra materia immobile e trasformazione vitale"Ore 14:30, Scuola Elementare Astrua, Via Givoletto 2: l'assessora Salerno interviene alla Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismoOre 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della VI Commissione. Odg: illustrazione del progetto CSR Piemonte" per la competitività, la sostenibilità e la responsabilitàOre 17, Circoscrizione 7, ingresso Centro Civico, corso Vercelli 15: l'assessore Rosatelli è presente all'inaugurazione della postazione con bandiere LGBTQ+ per la 'Giornata internazionale della visibilità delle persone Transgender' (Rpi)