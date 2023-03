Imprese: il premio Alto Rendimento de “Il Sole 24 Ore” a Arca Fondi Sgr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arca Fondi Sgr si è aggiudicata il premio Alto Rendimento de “Il Sole 24 Ore” come Miglior Gestore Esg della categoria Big Italia. Arca Fondi Sgr è inoltre salita, per l’undicesimo anno consecutivo, sul podio dei Migliori Gestori Big italiani. Il Premio Alto Rendimento, giunto alla 25° edizione, è un riconoscimento attribuito da Il Sole 24 Ore alle migliori Società di Gestione del Risparmio ed ai Fondi Comuni d’investimento italiani ed internazionali che operano in Italia. Arca Fondi Sgr ha recentemente lanciato “Arca Social Leaders 30”, un Fondo Bilanciato Obbligazionario focalizzato sui temi della sostenibilità sociale. La gamma “Arca Esg Leaders” offre ai clienti della Sgr milanese prodotti per coniugare la selezione degli investimenti con un più elevato potenziale di rendimento e attenzione ai temi della sostenibilità. Ai Fondi Esg di Arca sono inoltre associate delle iniziative sui territori, come le attività di forestazione effettuate col supporto di AzzeroCo2, la pulizia delle spiagge svolta con l’aiuto di Marevivo Onlus e il sostegno al progetto di promozione delle pari opportunità del team SpecialOsa Overlimits, effettuato in collaborazione con Fondazione Laureus.(Com)