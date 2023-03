Moldova: presidente Sandu, la Russia sta cercando di insediare un governo filo-russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono dei “tentativi da parte della Russia” di rovesciare il governo in Moldova. Lo ha detto la presidente moldava, Maia Sandu, all'emittente radiofonica "Vocea Basarabiei". Secondo Sandu, grazie alla resistenza dell'esercito ucraino “non ci sono pericoli militari” per la Moldova e l'Ucraina rappresenta ormai “uno scudo per la pace e la sicurezza” del Paese vicino. Allo stesso tempo, secondo il capo dello Stato, la Russia non rinuncia all'idea di prendere il potere in Moldova e agisce attraverso una guerra ibrida. "Questi tentativi di destabilizzazione mettono sotto pressione le nostre istituzioni, creano disagio, ma abbiamo dimostrato di sapervi far fronte. I cittadini hanno eletto questo governo e solo i cittadini con il loro voto possono cambiare le cose se vogliono”, ha concluso Sandu.(Rob)