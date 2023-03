Ucraina: monastero Kiev, fedeli bloccano operazioni governative di trasferimento proprietà allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parrocchiani della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca hanno bloccato il lavoro della commissione del ministero della Cultura ucraino, arrivata per trasferire la proprietà del monastero delle grotte di Kiev allo Stato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". I preti della chiesa del Patriarcato di Mosca, che hanno dovuto lasciare il monastero ieri, si sono opposti all'espulsione e hanno celebrato una messa. I fedeli radunati al monastero hanno bloccato l'ingresso per i rappresentanti del governo di Kiev. Come aveva affermato il priore del monastero, vescovo Pavel, i membri della commissione del dicastero ucraino non saranno ammessi nel territorio fino a quando non ci sarà una "decisione del tribunale". (Kiu)