India: Karnataka, elezioni statali il 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa dello Stato del Karnataka si svolgeranno il 10 maggio in un’unica fase e lo scrutinio si terrà il 13 maggio. Lo ha annunciato la Commissione elettorale dell’India. Gli elettori iscritti nei registri sono 52.411.557 e voteranno in 58.282 seggi. La convocazione alle urne sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 aprile e le candidature potranno essere presentate entro il 20 aprile. Il 10 maggio si terranno anche le elezioni suppletive per un seggio parlamentare dello Stato del Punjab e per quattro seggi assembleari degli Stati dell’Orissa, dell’Uttar Pradesh e del Meghalaya. L’Assemblea legislativa del Karnataka conta 224 membri. Attualmente il Partito del popolo indiano (Bjp) ha la maggioranza, con 119 seggi, ed esprime il capo del governo: Basavaraj Bommai. Il principale partito di opposizione è il Congresso nazionale indiano (Inc), con 75. Il Janata Dal Secular (Jds) ne ha 28. Secondo il sondaggio più recente, dell’istituto CVoter per “Abp News”, pubblicato ieri, il Congresso è favorito: gli vengono attribuiti tra i 115 e i 127 seggi, contro i 68-80 del Bjp e i 23-35 del Jds. (segue) (Inn)