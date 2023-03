India: Karnataka, elezioni statali il 10 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli anni Ottanta ha assunto un ruolo guida nel campo delle tecnologie informatiche: nello Stato, infatti, hanno sede compagnie di software come Infosys e Wipro. Nel Karnataka, inoltre, si trova il più grande distretto del Paese nelle biotecnologie. Di rilievo anche il settore bancario. Sono numerose, infine, le attrazioni turistiche, naturali e culturali: il Karnataka è la quarta destinazione tra gli Stati indiani ed è secondo solo all’Uttar Pradesh per numero di siti protetti. Le rovine di Vijayanagar, capitale dell’ultimo grande regno indù del Deccan, a Hampi, e il complesso di templi di Pattadakal sono inseriti nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)