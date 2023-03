India: il 10 maggio elezioni suppletive per un seggio parlamentare e quattro seggi assembleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 maggio si terranno le elezioni suppletive per un seggio parlamentare dello Stato del Punjab e per quattro seggi assembleari degli Stati dell’Orissa, dell’Uttar Pradesh e del Meghalaya. Lo ha annunciato la Commissione elettorale dell’India. Nel Punjab si voterà nel collegio 04-Jalandhar della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, per il seggio vacante a causa della morte del precedente titolare, Santokh Singh Chaudhary del Congresso nazionale indiano (Inc). Nell’Orissa il collegio 07-Jharsuguda voterà per eleggere il suo rappresentante nell’Assemblea legislativa statale, in sostituzione del defunto Naba Kishore Das, del Biju Janata Dal (Bjd). Anche nel collegio 395- Chhanbey dell’Assemblea dell’Uttar Pradesh l’elezione suppletiva si terrà in seguito al decesso di Rahul Prakash, dell’Apna Dal Sonelal (Ads). (segue) (Inn)