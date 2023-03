India: il 10 maggio elezioni suppletive per un seggio parlamentare e quattro seggi assembleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso Stato si voterà anche nel collegio 34-Suar per la decadenza dalla carica, per vicende giudiziarie, del deputato Mohammad Abdullah Azam Khan, del Partito socialista (Sp). Infine, il collegio 23-Sohiong andrà al voto perché non aveva votato il 27 febbraio, quando si sono tenute le elezioni del Meghalaya, a causa della morte di uno dei candidati iscritti, H.D.R. Lyngdoh del Partito democratico unito (Udp). La convocazione alle urne sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 aprile e le candidature potranno essere presentate entro il 20 aprile. Lo scrutinio si terrà il 13 maggio, nello stesso giorno del Karnataka, le cui elezioni sono in programma anch’esse il 10 maggio. (Inn)