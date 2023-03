Ruanda: oppositore Rusesabagina arrivato negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paul Rusesabagina, l'imprenditore ruandese noto per aver salvato circa 1.200 persone dal genocidio del 1994 e condannato da Kigali a scontare 25 anni di carcere con l'accusa di "terrorismo", è arrivato negli Stati Uniti dopo essere stato estradato dal Ruanda via Qatar. L'oppositore, riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota, è arrivato al Brooke Army Medical Center dell'esercito statunitense, situato nella Base congiunta di San Antonio. "Il governo degli Stati Uniti è concentrato nel garantire che il benessere del signor Rusesabagina e della sua famiglia abbia la priorità e che tutta l'assistenza disponibile gli sia offerta in modo appropriato e tempestivo", ha dichiarato un portavoce del dipartimento, che ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, adducendo "ragioni di privacy e rispetto alla famiglia". Carine Kanimba, la figlia di Rusesabagina, ha confermato il ritorno del padre in un post su Twitter. "Paul Rusesabagina è libero", ha scritto sul social pubblicando una foto insieme al padre, ed aggiungendo "Papà è appena arrivato a San Antonio, in Texas". La figlia ha ringraziato chi "ha lavorato così duramente per riportarlo a casa". Rusesabagina, noto per aver ispirato l'eroe protagonista del film "Hotel Rwanda", è stato estradato negli Usa dopo una tappa in Qatar dopo essere stato rilasciato dal carcere in Ruanda. L'imprenditore ha diritto di residenza permanente negli Stati Uniti. (segue) (Res)