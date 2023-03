Ruanda: oppositore Rusesabagina arrivato negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio di Rusesabagina, ha confermato ad "Al Jazeera" la portavoce del governo ruandese Yolande Makolo, è avvenuto nella serata di venerdi ed è stato possibile dopo che il presidente ruandese Paul Kagame ha acconsentito a commutare la sua pena, come richiesto dallo stesso detenuto. Dopo il rilascio, Rusesabagina è stato trasferito alla sede dell'ambasciatore del Qatar a Kigali, da dove è stato poi estradato nel Paese mediorientale. Nel confermare il rilascio, Makolo ha tuttavia dichiarato che "nessuno dovrebbe farsi illusioni su cosa significhi, poiché vi è consenso sul fatto che siano stati commessi crimini gravi, che sono stati condannati", ha detto Makolo, ribadendo che secondo la legge ruandese, la commutazione "non estingue la condanna sottostante". Sul rilascio di Rusesabagina, strenuo critico del presidente Kagame noto per il film "Hotel Rwanda" che ne raccontava la storia, si è espresso anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken, accogliendo con favore la notizia. "È un sollievo sapere che Paul si sta ricongiungendo alla sua famiglia, e il governo degli Stati Uniti è grato al governo ruandese per aver reso possibile questa riunione", ha detto Blinken. (Res)