Francia: Nestlé chiude sito coinvolto in scandalo pizze contaminate da Escherichia Coli

- Nestlé ha annunciato la chiusura definitiva del suo stabilimento di Caudry, nel nord della Francia, coinvolto nello scandalo scoppiato un anno fa a causa delle presenza del batterio Escherichia Coli trovato in alcune pizze surgelate prodotte nel sito. "Nessun licenziamento sarà notificato prima del 31 dicembre 2023", si legge in un comunicato. Nestle si impegna "a lanciare un processo di ricerca di soluzione di ripresa solida e perenne per il sito", spiega il gruppo. Le pizze contaminate hanno causato malori a 56 persone, mentre due bambini sono morti.(Frp)