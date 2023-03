Sanità: Cangemi (Lega), da Rocca arrivi per il Lazio chiaro segnale discontinuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 10 anni di malgoverno e una pandemia globale che ha messo in ginocchio il nostro sistema sanitario è urgente che si affronti con determinazione il tema sanità regionale. Liste di attesa, pronto soccorso al collasso, territori lasciati senza presidi, Ares 118 in difficoltà: serve un immediato segnale di discontinuità rispetto a questo passato che ha lasciato disastri cui oggi il centrodestra deve porre rimedio. Serve una nuova governance, radicale, non valzer di poltrone. Il presidente Rocca intervenga con convinzione, e inverta la rotta. Il Lazio lo merita". Lo dichiara il Vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)