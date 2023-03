Romania: Senato approva ddl sulla riforma delle pensioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 79 voti a favore e 37 contrari, la plenaria del Senato di Bucarest ha adottato il disegno di legge sulla riforma delle pensioni speciali. L'altro ieri, dopo accesi dibattiti, il ddl ha superato il voto delle commissioni specializzate, che hanno accolto solo gli emendamenti inoltrati dai parlamentari della maggioranza. Una delle modifiche prevede la sovratassazione del 15 per cento del valore delle pensioni speciali che superano lo stipendio medio lordo. Inoltre, le pensioni speciali non potranno superare il reddito ottenuto durante il periodo di attività mentre i beneficiari non potranno cumulare più pensioni. Quasi 200 mila persone beneficiano di pensioni speciali, la maggior parte, oltre 170 mila, dal sistema della difesa e dell'ordine pubblico. In Romania esistono sette categorie di pensioni speciali, tra cui quelle pagate a magistrati, militari o diplomatici. Le spese annuali con le pensioni speciali raggiungono circa 2,4 miliardi di euro. Le pensioni speciali più alte sono pagate agli ex magistrati, e possono salire anche a 3.600 euro al mese, 10 volte in più rispetto alla pensione media. La modifica del sistema delle pensioni speciali si annovera tra le richieste previste nel Pnrr, dalle quali dipende l'approvazione di quasi 3 miliardi di euro di fondi europei. (Rob)