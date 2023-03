Roma: Assessore Attività Produttive, complimenti a Chevallard nuovo presidente Confcommercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio complimentarmi con Andrea Chevallard per l'elezione a presidente della Confcommercio di Roma. La sua competenza e professionalità sono necessarie per assicurare un confronto costante e il miglior risultato legato a un settore strategico come quello delle Attività produttive. Credo che il dialogo con le associazioni sia fondamentale e con Chevallard si potrà proseguire una strada già tracciata sin da quando era commissario di Confcommercio". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli. (Com)