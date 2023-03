Diritti: Castaldo (M5s) su famiglie arcobaleno, valori europei non vengano schiacciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’amore è amore, sempre e comunque". Lo ha detto il parlamentare M5s, Fabio Massimo Castaldo, nel corso del suo intervento al Parlamento europeo. "La violenza e la discriminazione contro le famiglie arcobaleno e le persone Lgbt - ha detto - diventa ogni giorno sempre più drammatica in Europa e nel mio Paese. Le famiglie omogenitoriali italiane hanno portato avanti negli anni una battaglia coraggiosa e complessa, con i giudici e nelle amministrazioni comunali, ritagliandosi piccoli spazi per assicurarsi una minima forma di riconoscimento e protezione. Quelle a cui stiamo assistendo solo le ultime di una serie di azioni del governo italiano per erodere ulteriormente i loro diritti, quelli delle famiglie arcobaleno e delle bambine e i bambini italiani". Castaldo ha quindi ricordato che "il commissario per la Giustizia Reynders, su questo tema è stato perentorio e inequivocabile: gli Stati membri dell'UE devono riconoscere i figli di genitori dello stesso sesso 'ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell'Ue'. Come cittadini europei, abbiamo il dovere di affrontare questa questione al riparo da strumentalizzazioni ideologiche ed unirci in solidarietà con le tantissime famiglie arcobaleno e le attiviste e gli attivisti scesi in piazza nelle scorse settimane, esortando l’Unione europea ad utilizzare tutti i meccanismi a sua disposizione per garantire che l'Italia rispetti gli obblighi previsti dal diritto dell'Ue". "Non possiamo permettere - ha concluso l’europarlamentare M5s - che i valori europei di uguaglianza e inclusione vengano compressi, minacciati e infine schiacciati nel silenzio. Prendere in ostaggio i bambini italiani non è solo assurdo politicamente ma è anche inaccettabile moralmente". (Rin)