Lavoro: sindacati Roma e Lazio, urgente aprire un tavolo con assessore regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver atteso l'insediamento della nuova giunta regionale e le prime settimane affinchè gli assessori prendessero visione dei dossier più urgenti, nelle scorse settimane i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro al dottor Schiboni, assessore al lavoro della Regione Lazio, per impostare l'accordo per la distribuzione della mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse del Lazio". Così, in una nota, Cgil, Cisl e Uil regionali. "La richiesta d'incontro e l'urgenza dello svolgimento dello stesso - continua la nota - nasce dal fatto che nei giorni scorsi nelle provincie di Roma, Frosinone e Rieti si sono svolte assemblee sindacali con i disoccupati di lunga durata e si sono registrate tensioni e preoccupazione perché è dal mese di dicembre che gli stessi sono senza sostegno al reddito pur avendone diritto perchè le risorse, come ogni anno, sono state finanziate dalla legge di stabilità". (segue) (Com)