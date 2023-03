Lavoro: sindacati Roma e Lazio, urgente aprire un tavolo con assessore regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza e l'urgenza "della riunione - si legge ancora -, sollecitata anche questa mattina direttamente presso l'Assessorato al lavoro della Regione, serve per aprire un confronto soprattutto sulle modalità di snellimento delle procedure che negli anni precedenti abbiamo contribuito a definire per ridurre i tempi di erogazione e definire la platea dei destinatari, precondizione affinchè non appena sarà completato l'iter del decreto di riparto i percettori potranno ricevere la quota spettante senza ulteriori adempimenti. E' evidente dunque che occorre una convocazione urgente soprattutto perché si parla dei soggetti tra i più deboli. Nei giorni scorsi la Regione ha pubblicato l'avviso pubblico 'Lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva nelle aree di crisi complesse del Lazio' per la realizzazione di iniziative di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e per la realizzazione di progetti a servizio della pubblica utilità diretti alle comunità di appartenenza. È una occasione. Sarebbe altresì auspicabile un tavolo regionale teso a monitorare e valutare le politiche attive in essere e per sperimentare nuove strade, come a esempio implementare e migliorare il bando sui comitati locali per l'occupazione. Non intendiamo tuttavia restare a guardare - conclude la nota -. Qualora si registrassero ulteriori ritardi nell'aprire il tavolo metteremo in campo le iniziative necessarie a sbloccare la situazione". (Com)