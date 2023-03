Digitale: Allfunds Tech Solutions, collaborazione con Unicredit per ottimizzare costi tecnologia e risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allfunds Tech Solutions, il ramo di Allfunds dedicato alle soluzioni digitali su misura e specializzato nello sfruttare la potenza della trasformazione digitale per i clienti del settore dei servizi finanziari, annuncia oggi una nuova partnership con Unicredit. La partnership – riferisce una nota – sfrutterà le capacità digitali di Allfunds Tech Solutions per facilitare il programma di trasformazione di Unicredit per ottimizzare ulteriormente i sistemi che supportano i fornitori di dati di mercato e di contenuti e per creare una piattaforma multi-asset al servizio della base clienti di Unicredit. La piattaforma di investimento digitale offrirà un universo di dati coerente e con un'ampia e flessibile adattabilità, consentendo a Unicredit di ottimizzare i costi della tecnologia e delle risorse, dei dati di mercato e delle commissioni di cambio. Si tratta del primo passo di un progetto in più fasi che si estenderà a 13 piattaforme in tutta Europa e che segnerà la trasformazione in una vera e propria piattaforma globale di dati patrimoniali. “I dati e le infrastrutture di supporto sono più importanti che mai, poiché le aziende continuano a migliorare l'efficienza e a ottimizzare i costi”, ha dichiarato Juan de Palacios, Chief Strategy and Product Officer di Allfunds. “Abbiamo lanciato Allfunds Tech Solutions nel 2022 come parte del nostro business digitale, per fornire soluzioni alle esigenze sempre più complesse del settore degli investimenti”, ha sottolineato de Palacios, che ha concluso: “Siamo orgogliosi di offrire tecnologie avanzate per aiutare Unicredit a snellire ulteriormente i suoi sistemi e a creare una piattaforma digitale globale per servire meglio i suoi clienti”. (Rin)