Pnrr: Lollobrigida, nessun rischio è solo un ritardo (2)

- Il ministro osserva inoltre che "Nel Pnrr ci sono misure che non hanno mercato. Faccio un esempio che mi riguarda. Prendiamo i trattori. La motorizzazione Stage V riduce fino al 95 per cento le emissioni dei vecchi mezzi. L'Europa ci chiedeva una misura che, partendo da un presupposto ideologico, non permette di raggiungere facilmente l'obiettivo. Ed è una delle cose che sto chiedendo di rivedere, quella appunto che riguarda i trattori elettrici". Quanto alla svolta governista di Forza Italia: ""E' stato cambiato il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Credo che avrà un impatto positivo e che dopo una fase di rodaggio, in maggioranza le cose andranno ancora meglio", ha concluso Lollobrigida. (Res)