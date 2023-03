Energia: Urso, le batterie nascono dalle miniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potremmo chiamarla la rinascita delle miniere oppure, se suona meglio, la corsa alle materie prime critiche. Torna l'Europa della terra, non più l'Europa del carbone e del ferro, ma dei minerali rari. Per chi non segue con attenzione le vicende europee è una novità, ma Adolfo Urso ha messo già al lavoro il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non c'è tempo da perdere, il 2030 è vicino e "un futuro verde non è una danza o un sogno di mezza estate. Tutto si tiene - spiega al "Foglio" - Non basta guardare quel che esce da una ciminiera o dallo scappamento di un'auto, occorre considerare l'intero processo produttivo". "Il mondo elettrico - osserva Urso - non comincia dal sole e dal vento, ma dalla terra, dai materiali fondamentali per costruire batterie e per immagazzinare l'energia prodotta con l'intera gamma delle fonti rinnovabili (nucleare compreso)". L'Unione europea ha presentato la bozza di un regolamento che dovrebbe essere varato entro tre mesi. L'obiettivo generale è ridurre la dipendenza da un singolo paese oltre il livello del 65 per cento. "Raggiungere l'autosufficienza sarebbe impossibile, ma dobbiamo evitare di passare dalla subalternità alla Russia alla sudditanza, ben peggiore, dalla Cina. Condivido completamente quel che ha detto Josep Borrell Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", sottolinea il ministro. Occorre diversificare le fonti di approvvigionamento e produrre in casa entro il 2030 in media il 10 per cento, ciò vuol dire che qualche paese farà più di altri a seconda delle materie prime che può estrarre. (segue) (Res)