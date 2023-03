Energia: Urso, le batterie nascono dalle miniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro ha aperto un primo tavolo insieme a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, il 28 febbraio, e ne apre un secondo "per prendere da subito le decisioni necessarie". Insomma, le batterie nascono dalle miniere e, a meno di non metterci completamente nelle mani della Cina, dobbiamo tornare a scavare. La prima mossa fondamentale è aggiornare la mappa che risale agli anni 70. Delle 34 materie prime critiche l'Italia ne possiede 15 e otto di esse sono estraibili in tre-quattro anni, forse meno perché nel frattempo le tecnologie hanno fatto un balzo in avanti. "La via maestra, sottolinea Urso, è utilizzare il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Che cosa c'è di più strategico delle materie prime critiche? Su come finanziarlo si apre un capitolo parallelo, forse il più difficile, tra le (oggi scarse) risorse proprie della Ue e la possibilità di attingere al mercato emettendo eurobond ad hoc. La posizione italiana è che venga utilizzato anche per investimenti all'estero". "Bisogna capire - osserva infine il ministro - che nessuno può ritenersi al riparo e anche il proprio giardino finirà per inaridirsi, la battaglia dell'ambiente si combatte assumendo ciascuno le proprie responsabilità". "Ogni dossier - conclude Urso - è collegato, ci vuole un approccio totale, che abbracci insieme la politica energetica, ambientale, industriale e sociale. E' una evoluzione non una rivoluzione". (Res)