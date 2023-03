Scuola: Valditara, in arrivo 100 mila tutor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centomila tutor a regime, un budget di oltre un miliardo per lezioni di recupero anche al pomeriggio per chi va male a scuola. E la richiesta alla Commissione europea di una proroga di sei mesi per l'obiettivo del Pnrr che riguarda la costruzione di asili e scuole dell'infanzia: sono i progetti per la scuola del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Da settembre - racconta il ministro al "Corriere della Sera" - debutteranno poco meno di 40 mila tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni scuola. Progressivamente avremo 100 mila tutor, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito è coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano". "I professori tutor - continua - avranno un incremento di retribuzione dai 2.859 euro a 4.675 all'anno in base al numero di studenti di cui si occuperanno. Gli orientatori avranno un'aggiunta di 1,5-2 mila euro". Per pagare queste attività "possiamo attingere da diversi capitoli: quelli per la dispersione, 1,5 miliardi; i 600 milioni del Pnrr per la formazione e il recupero delle materie Stem. Avremo particolare attenzione alle studentesse che hanno un gap maggiore rispetto agli studenti in queste discipline. E poi ci sono 300 milioni di fondi per il potenziamento della didattica". Si è parlato di introdurre lo psicologo a scuola: "Ne stiamo discutendo", ha concluso Valditara.(Res)