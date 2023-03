Ucraina: priore Monastero delle grotte invoca "punizione divina" su Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il priore del Monastero delle grotte di Kiev, il metropolita Pavel, ha minacciato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, con una "punizione celeste" per la cacciata dei monaci ortodossi dal monastero. “Io dico a lei, signor presidente, e a tutto il suo gregge, che le nostre lacrime non cadranno sulla terra ma cadranno sulle vostre teste. Oggi voi pensate che, essendo salito al potere sulle nostre spalle e su nostro desiderio, potete comportarvi così con noi, ma il Signore non perdonerà né voi, né le vostre famiglie per questo gesto", ha detto il metropolita. (Kiu)