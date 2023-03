Siria: Fondo per lo sviluppo del Qatar e UsAid firmano accordo per sostenere “caschi bianchi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (UsAid) e il Fondo per lo sviluppo del Qatar hanno firmato un accordo per finanziare e sostenere le operazioni dei cosiddetti “caschi bianchi”, l’organizzazione di protezione civile che opera nel nord della Siria, area colpita dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, spiegando che l’accordo “faciliterà le operazioni dei caschi bianchi e la gestione di qualsiasi disastro o crisi”. “L’accordo mira a garantire la continuazione dei servizi salvavita nel nord-ovest della Siria”, ha annunciato il fondo qatariota su Twitter, secondo il quale il finanziamento consentirà di coprire "i costi di base per il dispiegamento di squadre di volontari sul campo, la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature di ricerca e soccorso e la fornitura di materiale medico”. (Lib)