Germania: 3,08 milioni di richiedenti asilo nel 2022, massimo storico

- Sono stati 3,08 milioni i richiedenti asilo in Germania nel 2022, in aumento del'1,14 per cento su base annua. Il dato segna il massimo storico dall'avvio della sua registrazione nel 2007. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui l'incremento è dovuto ai profughi che hanno lasciato l'Ucraina a seguito dell'invasione russa. Dall'ex repubblica sovietica sono giunti in Germania 1,01 milioni di richiedenti asilo. Per le altre nazionalità, il totale è di 2,1 milioni, con 674 mila siriani, 286 mila afgani, 211 mila iracheni, 101 mila turchi e 26 mila russi. (Geb)