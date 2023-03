Regno Unito: sondaggio, britannici hanno più fiducia nell'Ue che in Westminster

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini britannici hanno più fiducia nell'Ue che nel parlamento del Regno Unito. Da quando il Regno Unito ha votato a favore della Brexit, la percentuale di persone che esprimono la propria fiducia nel parlamento è crollata di 10 punti percentuali, scendendo al 22 per cento, mentre c'è stato un aumento di sette punti percentuali della fiducia nell'istituzione con sede a Bruxelles, salita al 39 per cento. Anche la fiducia nel governo del Regno Unito è diminuita dal 2017 al 2021. È quanto emerso dal sondaggio World Values Survey (Wvs), che esplora la fiducia nelle istituzioni in 24 nazioni. L'ex segretario alla Brexit David Davis ha affermato che il marcato cambiamento nella fiducia pubblica è stato probabilmente il risultato della "lite piagnucolosa e spiacevole" in parlamento sulla Brexit dalla fine del 2017 a oggi, "che è stata completamente improduttiva". (Rel)