Sardegna: dieci nuovi posti letto in Urologia nell'ospedale di Oristano

- I nuovi spazi dell’Unità operativa di Urologia sono stati inaugurati all’ospedale San Martino di Oristano dall’assessore regionale della sanità Carlo Doria, il direttore generale Angelo Serusi, quello sanitario Antonio Maria Pinna e quella amministrativa Rosalba Muscas, il coordinatore dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli, il direttore dell’Unità operativa di Urologia Vincenzo Pecoraro e il personale ospedaliero. I locali sono situati al piano terra del corpo P dell’ospedale, nell’area che in passato era occupata dal Pronto Soccorso e che più di recente aveva ospitato l’area Covid, ora dismessa. Dieci i posti letto a disposizione distribuiti su cinque stanze di degenza (due pazienti per camera), a cui si sommano gli ambulatori, le sale e i servizi riservati al personale. Gli spazi sono stati interamente riconvertiti, con la realizzazione ex novo di bagni per i degenti e per il personale, l’integrazione degli impianti elettrici e il rifacimento della rete dei gas medicali. Le opere di ristrutturazione e riammodernamento sono state coordinate dal Servizio tecnico Ares. (segue) (Rsc)