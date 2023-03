Sardegna: dieci nuovi posti letto in Urologia nell'ospedale di Oristano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha parlato di “un ulteriore traguardo per la sanità oristanese: aver reso autonoma l’Urologia, una disciplina importante considerato l’aumento di patologie come il tumore alla prostata, rappresenta un passo importante. La Asl di Oristano è una fucina di sperimentazioni, e ne è l’esempio il modello degli ambulatori straordinari di comunità territoriali nato per far fronte alla carenza, nazionale, di medici di medicina generale, un modello che ho chiesto anche alle altre Asl di adottare. Sul versante ospedaliero, il nostro obiettivo – ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas – è quello di rendere appetibili i presidi delle zone in maggiore sofferenza di organico, attraverso lo strumento degli atti aziendali, l’assegnazione delle direzioni delle strutture complesse, gli incentivi economici per chi sceglie di lavorarci”. (segue) (Rsc)