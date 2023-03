Sardegna: dieci nuovi posti letto in Urologia nell'ospedale di Oristano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il trasferimento dell’Urologia, che finora condivideva i propri spazi con la Chirurgia generale, consentirà per un verso di fornire ai pazienti con problematiche urologiche dieci posti letto dedicati all’interno di ambienti rinnovati, ampi e confortevoli, valorizzando un’ala dell’ospedale attualmente inutilizzata, per altro verso di liberare altrettanti posti letto nell’area chirurgica collocata nel corpo M che potrà così passare da 24 a 34 posti letto, riacquistando l’originale capienza del reparto” ha spiegato il manager della Asl 5 Serusi. “Abbiamo creato un percorso dedicato che permetterà di offrire una migliore assistenza e un maggiore comfort ai degenti. Parallelamente la Chirurgia generale, che oggi sta lavorando a pieno ritmo, se ne avvantaggerà in termini di spazi e posti letto – ha sottolineato il direttore sanitario Pinna – Questa scelta rientra in un programma di rilancio del San Martino finalizzata ad assicurare ai nostri pazienti servizi più efficienti ed efficaci”. (Rsc)