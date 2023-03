Vaticano: notte tranquilla al Gemelli per il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, ricoverato da ieri pomeriggio al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ha trascorso una notte tranquilla. Il Santo Padre è stato ricoverato ieri per difficoltà respiratorie dovute, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", ad una bronchite che il Pontefice stava già curando con un antibiotico. Il problema respiratorio, nel primo pomeriggio di ieri, avrebbe determinato una fibrillazione atriale a seguito della quale, i suoi più stretti collaboratori hanno optato per il ricovero in ospedale. Gli esami a cui Sua Santità si è sottoposto hanno dato esito negativo. Le condizioni di Papa Francesco al momento vengono definite buone dal personale sanitario del Gemelli, pur in presenza di un quadro clinico non ottimale dovuto soprattutto agli acciacchi dell’età. Qualora il decorso dovesse rivelarsi estremamente positivo, il Pontefice potrebbe ritornare a Casa Santa Marta già per questo fine settimana. In ogni caso rimane il dubbio sulla partecipazione di Francesco alle celebrazioni della Santa Pasqua, che non viene esclusa ma nemmeno confermata. (Civ)