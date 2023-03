Medio Oriente: Organizzazione liberazione Palestina, Israele controlla metà della Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane controllano circa metà del territorio della Cisgiordania, sia per scopi militari che civili. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) in un comunicato diffuso dal quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. L’Olp ha indicato che circa il 42 per cento del territorio della Cisgiordania è controllato da Israele per scopi militari o per insediamenti. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, il numero di coloni israeliani in Cisgiordania ha raggiunto un totale di 726 persone, distribuite in 179 insediamenti e 186 avamposti di insediamento. (Res)