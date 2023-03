Regno Unito: City di Londra rischia di perdere ruolo di centro finanziario mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La City di Londra rischia di perdere la sua posizione di centro finanziario leader al mondo. Un nuovo rapporto, redatto dalla City of London Corporation e ripreso dal quotidiano "The Telegraph", ha rilevato che altri centri finanziari minacciano di usurpare la capitale britannica grazie alla loro rapida crescita nell'ultimo anno, con il numero di società che lasciano la borsa londinese citata come preoccupazione principale. Il rapporto ha infatti evidenziato che il numero di società internazionali quotate a Londra sta diminuendo e sempre meno aziende scelgono di quotarsi alla City. Chris Hayward, policy chief presso la City of London Corporation, ha dichiarato: "Il Regno Unito rimane uno dei centri finanziari più aperti e globali con un migliore accesso ai mercati internazionali rispetto a Stati Uniti, Francia o Giappone. Ma il nostro vantaggio competitivo è a rischio. Serve un piano a lungo termine per stimolare la crescita nel settore dei servizi finanziari e professionali".(Rel)