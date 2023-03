Roma: pizzeria in fiamme Ponte Milvio, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pizzeria in fiamme, questa notte al civico 460 di Piazzale Ponte Milvio a Roma. L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato alle 4:30 circa e sul posto è accorsa, oltre ad una squadra di pompieri, anche una autobotte di supporto. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio sarebbe partito, per cause ancora da accertare, da un locale adibito ad uso magazzino. Le fiamme sono state circoscritte a quel locale che è stato dichiarato inagibile insieme ad una terrazza. (Rer)