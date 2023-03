Francia: sindaca Parigi, Ztl si farà per inizio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi Anne Hidalgo conferma che per l'inizio del 2024 sarà installata nella capitale francese una Zona a traffico limitato. "Manteniamo le scadenze", ha detto Hidalgo, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "BfmTv". "Trasmetteremo il nostro dossier all'autorità ambientale nelle prossime settimane per un'inchiesta pubblica alla fine dell'estate", ha affermato Hidalgo. Il prefetto di Parigi Laurent Nunez in passato aveva espresso "forti riserve" sul progetto. "Discutiamo ancora, con molta intelligenza, del perimetro con la prefettura di polizia", ha affermato la sindaca. (Frp)