Germania: fallite le trattative con i sindacati sui salari del settore pubblico

- È fallita nella notte la terza serie di trattative sui salari tra i datori di lavoro e i sindacati del settore pubblico in Germania. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, nell'impossibilità di trovare un accordo dopo tre giorni di negoziati a Potsdam, “è ora il momento della procedura di conciliazione”, con arbitri indipendenti che cercheranno ura una soluzione. In questa fase, vige l'obbligo di pace sociale. Pertanto, nei giorni di Pasqua, non vi saranno nuovi scioperi nel settore pubblico. Le trattative sono state, infatti, accompagnate da diverse astensioni dal lavoro, l'ultima tenuta il 27 marzo scorso con la mobilitazione su scala nazionale dei dipendenti del comparto dei trasporti. Nel commentare il fallimento dei negoziati di Potsdam, il segretario generale dell'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di), Frank Werneke, ha dichiarato: “Alla fine, abbiamo dovuto renderci conto che le divergenze non potevano essere colmate”. I datori di lavoro avevano offerto un aumento dei salari del 3 per cento alla fine del 2023 e del 2 per cento a metà del 2024 su un periodo di 27 mesi, nonché un premio per la compensazione dell’inflazione in due rate da 1.500 e 1.000 euro Per 2,5 milioni di lavoratori del settore pubblico, i sindacati chiedono, invece, un incremento delle retribuzioni del 10,5 per cento e 500 euro in più al mese per 12 mesi. I datori di lavoro hanno respinto queste richieste giudicandole insostenibili. Al termine della procedura di conciliazione, gli arbitri presenteranno una proposta su cui le parti sociali torneranno a negoziare. (Geb)