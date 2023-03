Nord Macedonia: presidente Pendarovski, istituzioni non crolleranno con inserimento tutela bulgari in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord non crollerà a causa dell'inserimento della tutela dei bulgari nella sua Costituzione. Lo ha detto il presidente macedone Stevo Pendarovski, ripreso dalla stampa di Skopje. "Lo Stato non fallirà se includiamo nella Costituzione i bulgari, che sono poco più di 3 mila persone. La sovranità macedone non sarà messa in pericolo né il cammino europeo, se si fa questo passo", ha detto Pendarovski, il quale ha sottolineato che per ottenere la necessaria maggioranza dei due terzi in Parlamento per gli emendamenti costituzionali, "non c'è altro approccio che i colloqui ed è necessario dialogare con l'opposizione".(Seb)